روبية هندية إلى ليو مولدوفي

تحويل INR إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٢٬١٧١٫٧٢ mdl

1.00000 INR = 0.21717 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 23:56 UTC
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INR إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063188.15761.433481.654370.957118.2119
1GBP1.1582111.2313102.1061.660281.916121.1085221.0933
1USD0.940650.81215182.9251.34841.556180.900317.1309
1INR0.01134330.009793790.012059110.01626050.01876610.01085680.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / مولدوفى Leu
1 INR0.21717 MDL
5 INR1.08586 MDL
10 INR2.17172 MDL
20 INR4.34344 MDL
50 INR10.85860 MDL
100 INR21.71720 MDL
250 INR54.29300 MDL
500 INR108.58600 MDL
1000 INR217.17200 MDL
2000 INR434.34400 MDL
5000 INR1085.86000 MDL
10000 INR2171.72000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الروبية الهندية
1 MDL4.60464 INR
5 MDL23.02320 INR
10 MDL46.04640 INR
20 MDL92.09280 INR
50 MDL230.23200 INR
100 MDL460.46400 INR
250 MDL1151.16000 INR
500 MDL2302.32000 INR
1000 MDL4604.64000 INR
2000 MDL9209.28000 INR
5000 MDL23023.20000 INR
10000 MDL46046.40000 INR