كرونة دنماركية إلى ليو مولدوفي

تحويل DKK إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dkk
٢٬٥٩٤٫٧٦ mdl

1.00000 DKK = 2.59476 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 9:36 UTC
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DKK إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DKK → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.06688.63791.438571.663940.965918.2328
1GBP1.153811.22995102.271.659821.919851.1144621.0369
1USD0.93810.813041183.151.34951.560910.906117.1039
1INR0.01128190.009778010.012026510.01622970.01877230.01089720.205699

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة دنماركية إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DKK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DKK الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كرونة دانمركية / مولدوفى Leu
1 DKK2.59476 MDL
5 DKK12.97380 MDL
10 DKK25.94760 MDL
20 DKK51.89520 MDL
50 DKK129.73800 MDL
100 DKK259.47600 MDL
250 DKK648.69000 MDL
500 DKK1297.38000 MDL
1000 DKK2594.76000 MDL
2000 DKK5189.52000 MDL
5000 DKK12973.80000 MDL
10000 DKK25947.60000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / كرونة دانمركية
1 MDL0.38539 DKK
5 MDL1.92696 DKK
10 MDL3.85392 DKK
20 MDL7.70784 DKK
50 MDL19.26960 DKK
100 MDL38.53920 DKK
250 MDL96.34800 DKK
500 MDL192.69600 DKK
1000 MDL385.39200 DKK
2000 MDL770.78400 DKK
5000 MDL1926.96000 DKK
10000 MDL3853.92000 DKK