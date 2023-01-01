كرونة نروجية إلى ليو مولدوفي

تحويل NOK إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nok
١٬٦٦٩٫٢٨ mdl

1.00000 NOK = 1.66928 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:14 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

NOK إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 MDL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0655588.31231.436151.663230.964518.3563
1GBP1.1530711.2286101.8261.655911.917741.1121421.1652
1USD0.938450.813935182.87951.34781.560910.9051517.2271
1INR0.01132350.00982070.012065710.01626220.01883350.01092130.207857

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

NOK إلى USD

NOK إلى EUR

NOK إلى INR

NOK إلى GBP

NOK إلى SEK

NOK إلى KRW

NOK إلى PLN

NOK إلى DKK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كروني نرويجي / مولدوفى Leu
1 NOK1.66928 MDL
5 NOK8.34640 MDL
10 NOK16.69280 MDL
20 NOK33.38560 MDL
50 NOK83.46400 MDL
100 NOK166.92800 MDL
250 NOK417.32000 MDL
500 NOK834.64000 MDL
1000 NOK1669.28000 MDL
2000 NOK3338.56000 MDL
5000 NOK8346.40000 MDL
10000 NOK16692.80000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / كروني نرويجي
1 MDL0.59906 NOK
5 MDL2.99530 NOK
10 MDL5.99061 NOK
20 MDL11.98122 NOK
50 MDL29.95305 NOK
100 MDL59.90610 NOK
250 MDL149.76525 NOK
500 MDL299.53050 NOK
1000 MDL599.06100 NOK
2000 MDL1198.12200 NOK
5000 MDL2995.30500 NOK
10000 MDL5990.61000 NOK