Norveç kronundan Moldova leyine

Reel döviz kuru ile NOK → MDL çevirin

1.000 nok
1.691,29 mdl

1.00000 NOK = 1.69129 MDL

15:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8557251.0774589.44651.453211.65190.94763518.3805
1 GBP1.168611.25915104.5311.698281.930471.1074121.4802
1 USD0.92810.794187183.01681.348751.533150.8795517.0593
1 INR0.01117990.009566580.012045810.01624670.0184680.01059480.205492

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Moldova Leyi
1 NOK1.69129 MDL
5 NOK8.45645 MDL
10 NOK16.91290 MDL
20 NOK33.82580 MDL
50 NOK84.56450 MDL
100 NOK169.12900 MDL
250 NOK422.82250 MDL
500 NOK845.64500 MDL
1000 NOK1691.29000 MDL
2000 NOK3382.58000 MDL
5000 NOK8456.45000 MDL
10000 NOK16912.90000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Norveç Kronu
1 MDL0.59126 NOK
5 MDL2.95632 NOK
10 MDL5.91264 NOK
20 MDL11.82528 NOK
50 MDL29.56320 NOK
100 MDL59.12640 NOK
250 MDL147.81600 NOK
500 MDL295.63200 NOK
1000 MDL591.26400 NOK
2000 MDL1182.52800 NOK
5000 MDL2956.32000 NOK
10000 MDL5912.64000 NOK