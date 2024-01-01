Singapur dolarından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile SGD → MDL çevirin

1.000 sgd
13.228,30 mdl

1.00000 SGD = 13.22830 MDL

20:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548851.07789.40211.450561.651460.9473718.3669
1 GBP1.1697511.25985104.5811.696831.931841.1081821.4852
1 USD0.92850.793745183.01031.346851.533390.8796517.0538
1 INR0.01118540.009562010.012046710.01622510.01847230.01059690.205442

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Moldova Leyi
1 SGD13.22830 MDL
5 SGD66.14150 MDL
10 SGD132.28300 MDL
20 SGD264.56600 MDL
50 SGD661.41500 MDL
100 SGD1322.83000 MDL
250 SGD3307.07500 MDL
500 SGD6614.15000 MDL
1000 SGD13228.30000 MDL
2000 SGD26456.60000 MDL
5000 SGD66141.50000 MDL
10000 SGD132283.00000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Singapur Doları
1 MDL0.07560 SGD
5 MDL0.37798 SGD
10 MDL0.75595 SGD
20 MDL1.51190 SGD
50 MDL3.77976 SGD
100 MDL7.55952 SGD
250 MDL18.89880 SGD
500 MDL37.79760 SGD
1000 MDL75.59520 SGD
2000 MDL151.19040 SGD
5000 MDL377.97600 SGD
10000 MDL755.95200 SGD