Romanya leyinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile RON → MDL çevirin

1.000 ron
3.849,63 mdl

1.00000 RON = 3.84963 MDL

18:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549051.0764589.35311.4511.651630.9474218.3549
1 GBP1.1697211.25915104.5191.697271.931951.1082221.4701
1 USD0.9290.794187183.00721.347951.534330.8801517.0513
1 INR0.01119160.009567680.012047110.0162390.01848430.01060330.20542

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Romanya leyinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Moldova Leyi
1 RON3.84963 MDL
5 RON19.24815 MDL
10 RON38.49630 MDL
20 RON76.99260 MDL
50 RON192.48150 MDL
100 RON384.96300 MDL
250 RON962.40750 MDL
500 RON1924.81500 MDL
1000 RON3849.63000 MDL
2000 RON7699.26000 MDL
5000 RON19248.15000 MDL
10000 RON38496.30000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Rumen Leyi
1 MDL0.25977 RON
5 MDL1.29883 RON
10 MDL2.59765 RON
20 MDL5.19530 RON
50 MDL12.98825 RON
100 MDL25.97650 RON
250 MDL64.94125 RON
500 MDL129.88250 RON
1000 MDL259.76500 RON
2000 MDL519.53000 RON
5000 MDL1298.82500 RON
10000 MDL2597.65000 RON