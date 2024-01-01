Polonya zlotisinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile PLN → MDL çevirin

1.000 pln
4.408,89 mdl

1.00000 PLN = 4.40889 MDL

17:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550251.0760589.33021.451651.653050.9476218.3555
1 GBP1.1695611.25855104.4811.697851.933411.108321.4686
1 USD0.929350.794565183.01681.349051.536220.8806517.0582
1 INR0.01119440.009571140.012045810.01625030.01850490.01060810.205479

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Polonya zlotisinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Moldova Leyi
1 PLN4.40889 MDL
5 PLN22.04445 MDL
10 PLN44.08890 MDL
20 PLN88.17780 MDL
50 PLN220.44450 MDL
100 PLN440.88900 MDL
250 PLN1102.22250 MDL
500 PLN2204.44500 MDL
1000 PLN4408.89000 MDL
2000 PLN8817.78000 MDL
5000 PLN22044.45000 MDL
10000 PLN44088.90000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Polonya Zlotisi
1 MDL0.22681 PLN
5 MDL1.13407 PLN
10 MDL2.26815 PLN
20 MDL4.53630 PLN
50 MDL11.34075 PLN
100 MDL22.68150 PLN
250 MDL56.70375 PLN
500 MDL113.40750 PLN
1000 MDL226.81500 PLN
2000 MDL453.63000 PLN
5000 MDL1134.07500 PLN
10000 MDL2268.15000 PLN