Yeni İsrail şekelinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile ILS → MDL çevirin

1.000 ils
4.874,51 mdl

1.00000 ILS = 4.87451 MDL

06:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.073189.08231.453251.652830.9494418.3348
1 GBP1.1714111.25705104.3531.702361.936161.1121821.4777
1 USD0.93190.795513183.0141.354251.540240.8847517.0858
1 INR0.01122560.009582880.012046210.01631350.0185540.01065780.205818

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Yeni İsrail şekelinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Moldova Leyi
1 ILS4.87451 MDL
5 ILS24.37255 MDL
10 ILS48.74510 MDL
20 ILS97.49020 MDL
50 ILS243.72550 MDL
100 ILS487.45100 MDL
250 ILS1218.62750 MDL
500 ILS2437.25500 MDL
1000 ILS4874.51000 MDL
2000 ILS9749.02000 MDL
5000 ILS24372.55000 MDL
10000 ILS48745.10000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Yeni İsrail Şekeli
1 MDL0.20515 ILS
5 MDL1.02574 ILS
10 MDL2.05149 ILS
20 MDL4.10298 ILS
50 MDL10.25745 ILS
100 MDL20.51490 ILS
250 MDL51.28725 ILS
500 MDL102.57450 ILS
1000 MDL205.14900 ILS
2000 MDL410.29800 ILS
5000 MDL1025.74500 ILS
10000 MDL2051.49000 ILS