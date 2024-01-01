Macar forintinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile HUF → MDL çevirin

10.000 huf
490,10 mdl

1.00000 HUF = 0.04901 MDL

06:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537251.0728589.06071.453231.653720.94959518.3368
1 GBP1.1713411.25665104.3191.70221.937031.112321.4783
1 USD0.93210.795767183.01321.354551.541430.8851517.0917
1 INR0.01122830.009586020.012046310.01631730.01856840.01066280.205891

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Macar forintinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Macar forinti için en iyi döviz çiftleri

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Macar Forinti / Moldova Leyi
2000 HUF98.02020 MDL
5000 HUF245.05050 MDL
10000 HUF490.10100 MDL
15000 HUF735.15150 MDL
20000 HUF980.20200 MDL
30000 HUF1470.30300 MDL
40000 HUF1960.40400 MDL
50000 HUF2450.50500 MDL
60000 HUF2940.60600 MDL
100000 HUF4901.01000 MDL
150000 HUF7351.51500 MDL
200000 HUF9802.02000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Macar Forinti
1 MDL20.40400 HUF
5 MDL102.02000 HUF
10 MDL204.04000 HUF
20 MDL408.08000 HUF
50 MDL1020.20000 HUF
100 MDL2040.40000 HUF
250 MDL5101.00000 HUF
500 MDL10202.00000 HUF
1000 MDL20404.00000 HUF
2000 MDL40808.00000 HUF
5000 MDL102020.00000 HUF
10000 MDL204040.00000 HUF