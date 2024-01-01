20 Moldova leyinden Macar forintine
Reel döviz kuru ile MDL → HUF çevirin
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|1 MDL → HUF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|20,8211
|20,9769
|Düşük
|20,2557
|19,9570
|Ortalama
|20,4174
|20,4638
|Değişim
|0.92%
|1.49%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MDL → HUF istatistikleri
MDL → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 20,8211, en düşük 20,2557 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 20,4174 oldu. MDL → HUF kurundaki değişiklik 0.92 değerindeydi.
MDL → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 20,9769, en düşük 19,9570 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 20,4638 oldu. MDL → HUF kurundaki değişiklik 1.49 değerindeydi.
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Moldova leyinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Moldova Leyi / Macar Forinti
|1 MDL
|20,81800 HUF
|5 MDL
|104,09000 HUF
|10 MDL
|208,18000 HUF
|20 MDL
|416,36000 HUF
|50 MDL
|1.040,90000 HUF
|100 MDL
|2.081,80000 HUF
|250 MDL
|5.204,50000 HUF
|500 MDL
|10.409,00000 HUF
|1000 MDL
|20.818,00000 HUF
|2000 MDL
|41.636,00000 HUF
|5000 MDL
|104.090,00000 HUF
|10000 MDL
|208.180,00000 HUF
|Çevrim kurları Macar Forinti / Moldova Leyi
|2000 HUF
|96,07080 MDL
|5000 HUF
|240,17700 MDL
|10000 HUF
|480,35400 MDL
|15000 HUF
|720,53100 MDL
|20000 HUF
|960,70800 MDL
|30000 HUF
|1.441,06200 MDL
|40000 HUF
|1.921,41600 MDL
|50000 HUF
|2.401,77000 MDL
|60000 HUF
|2.882,12400 MDL
|100000 HUF
|4.803,54000 MDL
|150000 HUF
|7.205,31000 MDL
|200000 HUF
|9.607,08000 MDL