Japon yeninden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile JPY → MDL çevirin

10.000 jpy
1.187,11 mdl

1.00000 JPY = 0.11871 MDL

08:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554751.0731589.11181.453421.652270.94900518.3145
1 GBP1.1689411.25445104.1671.698961.931411.1093321.4086
1 USD0.931850.797162183.03761.354351.539650.8843517.0661
1 INR0.01122190.009600010.012042710.01631010.01854160.010650.205523

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Japon yeninden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / Moldova Leyi
100 JPY11.87110 MDL
1000 JPY118.71100 MDL
1500 JPY178.06650 MDL
2000 JPY237.42200 MDL
3000 JPY356.13300 MDL
5000 JPY593.55500 MDL
5400 JPY641.03940 MDL
10000 JPY1187.11000 MDL
15000 JPY1780.66500 MDL
20000 JPY2374.22000 MDL
25000 JPY2967.77500 MDL
30000 JPY3561.33000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Japon Yeni
1 MDL8.42384 JPY
5 MDL42.11920 JPY
10 MDL84.23840 JPY
20 MDL168.47680 JPY
50 MDL421.19200 JPY
100 MDL842.38400 JPY
250 MDL2105.96000 JPY
500 MDL4211.92000 JPY
1000 MDL8423.84000 JPY
2000 MDL16847.68000 JPY
5000 MDL42119.20000 JPY
10000 MDL84238.40000 JPY