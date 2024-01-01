Türk lirasından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile TRY → MDL çevirin

1.000 try
577,79 mdl

1.00000 TRY = 0.57779 MDL

23:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549051.0776589.45271.450621.650810.947918.367
1 GBP1.1697211.26055104.6351.696831.930991.1087821.4843
1 USD0.927950.793305183.00721.34611.531860.8796517.0436
1 INR0.01117910.009557060.012047110.01621670.01845460.01059730.205327

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Moldova Leyi
1 TRY0.57779 MDL
5 TRY2.88893 MDL
10 TRY5.77786 MDL
20 TRY11.55572 MDL
50 TRY28.88930 MDL
100 TRY57.77860 MDL
250 TRY144.44650 MDL
500 TRY288.89300 MDL
1000 TRY577.78600 MDL
2000 TRY1155.57200 MDL
5000 TRY2888.93000 MDL
10000 TRY5777.86000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Türk Lirası
1 MDL1.73074 TRY
5 MDL8.65370 TRY
10 MDL17.30740 TRY
20 MDL34.61480 TRY
50 MDL86.53700 TRY
100 MDL173.07400 TRY
250 MDL432.68500 TRY
500 MDL865.37000 TRY
1000 MDL1730.74000 TRY
2000 MDL3461.48000 TRY
5000 MDL8653.70000 TRY
10000 MDL17307.40000 TRY