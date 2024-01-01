1 Moldova leyinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile MDL → TRY çevirin

1 mdl
1,88 try

1,000L MDL = 1,878TL TRY

17:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → TRY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,87801,8780
Düşük1,82881,8134
Ortalama1,85921,8423
Değişim2.69%2.49%
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1 MDL → TRY istatistikleri

MDL → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,8780, en düşük 1,8288 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8592 oldu. MDL → TRY kurundaki değişiklik 2.69 değerindeydi.

MDL → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8780, en düşük 1,8134 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,8423 oldu. MDL → TRY kurundaki değişiklik 2.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2251,3861,53683,7591,6791,337
1 GBP1,276123,251,7681,959106,8552,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5960,0920,073
1 CAD0,7220,56613,15411,10860,4521,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Türk Lirası
1 MDL1,87790 TRY
5 MDL9,38950 TRY
10 MDL18,77900 TRY
20 MDL37,55800 TRY
50 MDL93,89500 TRY
100 MDL187,79000 TRY
250 MDL469,47500 TRY
500 MDL938,95000 TRY
1000 MDL1.877,90000 TRY
2000 MDL3.755,80000 TRY
5000 MDL9.389,50000 TRY
10000 MDL18.779,00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Moldova Leyi
1 TRY0,53251 MDL
5 TRY2,66255 MDL
10 TRY5,32509 MDL
20 TRY10,65018 MDL
50 TRY26,62545 MDL
100 TRY53,25090 MDL
250 TRY133,12725 MDL
500 TRY266,25450 MDL
1000 TRY532,50900 MDL
2000 TRY1.065,01800 MDL
5000 TRY2.662,54500 MDL
10000 TRY5.325,09000 MDL