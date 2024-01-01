İsviçre frangından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile CHF → MDL çevirin

1.000 chf
19.307,80 mdl

1,000 CHF = 19,31 MDL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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İsviçre frangından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsviçre frangı için en iyi döviz çiftleri

CHF → USD

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CHF → INR

CHF → CAD

CHF → AUD

CHF → JPY

CHF → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Moldova Leyi
1 CHF19,30780 MDL
5 CHF96,53900 MDL
10 CHF193,07800 MDL
20 CHF386,15600 MDL
50 CHF965,39000 MDL
100 CHF1.930,78000 MDL
250 CHF4.826,95000 MDL
500 CHF9.653,90000 MDL
1000 CHF19.307,80000 MDL
2000 CHF38.615,60000 MDL
5000 CHF96.539,00000 MDL
10000 CHF193.078,00000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / İsviçre Frangı
1 MDL0,05179 CHF
5 MDL0,25896 CHF
10 MDL0,51793 CHF
20 MDL1,03585 CHF
50 MDL2,58963 CHF
100 MDL5,17925 CHF
250 MDL12,94813 CHF
500 MDL25,89625 CHF
1000 MDL51,79250 CHF
2000 MDL103,58500 CHF
5000 MDL258,96250 CHF
10000 MDL517,92500 CHF