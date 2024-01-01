500 Moldova leyinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile MDL → CHF çevirin

500 mdl
24,80 chf

1,000L MDL = 0,04959SFr. CHF

15:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MDL → CHF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MDL → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05080,0520
Düşük0,04960,0496
Ortalama0,05030,0507
Değişim-2.29%-3.28%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MDL → CHF istatistikleri

MDL → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0508, en düşük 0,0496 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0503 oldu. MDL → CHF kurundaki değişiklik -2.29 değerindeydi.

MDL → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0520, en düşük 0,0496 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0507 oldu. MDL → CHF kurundaki değişiklik -3.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1911,3851,53583,7341,6791,337
1 GBP1,277123,2271,7681,96106,9162,1441,707
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6030,0920,074
1 CAD0,7220,56613,13611,10860,4651,2120,966

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moldova leyinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / İsviçre Frangı
1 MDL0,04959 CHF
5 MDL0,24797 CHF
10 MDL0,49594 CHF
20 MDL0,99189 CHF
50 MDL2,47973 CHF
100 MDL4,95945 CHF
250 MDL12,39863 CHF
500 MDL24,79725 CHF
1000 MDL49,59450 CHF
2000 MDL99,18900 CHF
5000 MDL247,97250 CHF
10000 MDL495,94500 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Moldova Leyi
1 CHF20,16350 MDL
5 CHF100,81750 MDL
10 CHF201,63500 MDL
20 CHF403,27000 MDL
50 CHF1.008,17500 MDL
100 CHF2.016,35000 MDL
250 CHF5.040,87500 MDL
500 CHF10.081,75000 MDL
1000 CHF20.163,50000 MDL
2000 CHF40.327,00000 MDL
5000 CHF100.817,50000 MDL
10000 CHF201.635,00000 MDL