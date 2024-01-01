Moldova leyinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile MDL → USD çevirin

1.000 mdl
56,01 usd

1.00000 MDL = 0.05601 USD

11:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10.79684419.0081.354051.5383483.04191.640291.34735
1 GBP1.25495123.85411.699271.93054104.2132.058481.69086
1 ZAR0.05260960.041921510.07123580.08093144.368790.08629450.0708833
1 CAD0.7385250.5884914.037911.1361161.32851.211390.995052

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / ABD Doları
1 MDL0.05601 USD
5 MDL0.28006 USD
10 MDL0.56012 USD
20 MDL1.12024 USD
50 MDL2.80061 USD
100 MDL5.60121 USD
250 MDL14.00303 USD
500 MDL28.00605 USD
1000 MDL56.01210 USD
2000 MDL112.02420 USD
5000 MDL280.06050 USD
10000 MDL560.12100 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Moldova Leyi
1 USD17.85330 MDL
5 USD89.26650 MDL
10 USD178.53300 MDL
20 USD357.06600 MDL
50 USD892.66500 MDL
100 USD1785.33000 MDL
250 USD4463.32500 MDL
500 USD8926.65000 MDL
1000 USD17853.30000 MDL
2000 USD35706.60000 MDL
5000 USD89266.50000 MDL
10000 USD178533.00000 MDL