10 bin Moldova leyinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile MDL → USD çevirin

10.000 mdl
567,15 usd

1,000L MDL = 0,05672$ USD

13:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → USD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05670,0570
Düşük0,05610,0560
Ortalama0,05650,0565
Değişim0.98%0.10%
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1 MDL → USD istatistikleri

MDL → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0567, en düşük 0,0561 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0565 oldu. MDL → USD kurundaki değişiklik 0.98 değerindeydi.

MDL → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0570, en düşük 0,0560 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0565 oldu. MDL → USD kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2491,3861,53783,7631,681,337
1 GBP1,275123,271,7681,96106,8112,1421,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,590,0920,073
1 CAD0,7210,56613,16511,10960,4291,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / ABD Doları
1 MDL0,05672 USD
5 MDL0,28358 USD
10 MDL0,56715 USD
20 MDL1,13430 USD
50 MDL2,83576 USD
100 MDL5,67152 USD
250 MDL14,17880 USD
500 MDL28,35760 USD
1000 MDL56,71520 USD
2000 MDL113,43040 USD
5000 MDL283,57600 USD
10000 MDL567,15200 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Moldova Leyi
1 USD17,63200 MDL
5 USD88,16000 MDL
10 USD176,32000 MDL
20 USD352,64000 MDL
50 USD881,60000 MDL
100 USD1.763,20000 MDL
250 USD4.408,00000 MDL
500 USD8.816,00000 MDL
1000 USD17.632,00000 MDL
2000 USD35.264,00000 MDL
5000 USD88.160,00000 MDL
10000 USD176.320,00000 MDL