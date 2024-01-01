Moldova leyinden Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile MDL → INR çevirin

1.000 mdl
4.651,38 inr

1.00000 MDL = 4.65138 INR

11:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8557151.073789.16271.453841.65210.9480818.3341
1 GBP1.1686111.25475104.1981.698991.930681.1079421.4256
1 USD0.931350.796972183.04251.354051.53870.8830517.0756
1 INR0.01121540.009597150.01204210.01630550.0185290.01063370.205625

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Hindistan Rupisi
1 MDL4.65138 INR
5 MDL23.25690 INR
10 MDL46.51380 INR
20 MDL93.02760 INR
50 MDL232.56900 INR
100 MDL465.13800 INR
250 MDL1162.84500 INR
500 MDL2325.69000 INR
1000 MDL4651.38000 INR
2000 MDL9302.76000 INR
5000 MDL23256.90000 INR
10000 MDL46513.80000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Moldova Leyi
1 INR0.21499 MDL
5 INR1.07495 MDL
10 INR2.14990 MDL
20 INR4.29980 MDL
50 INR10.74950 MDL
100 INR21.49900 MDL
250 INR53.74750 MDL
500 INR107.49500 MDL
1000 INR214.99000 MDL
2000 INR429.98000 MDL
5000 INR1074.95000 MDL
10000 INR2149.90000 MDL