500 Moldova leyinden Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile MDL → INR çevirin

500 mdl
2.374,78 inr

1,000L MDL = 4,750₹ INR

16:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → INR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,75154,7578
Düşük4,68024,6748
Ortalama4,72144,7178
Değişim1.30%0.53%
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1 MDL → INR istatistikleri

MDL → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,7515, en düşük 4,6802 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,7214 oldu. MDL → INR kurundaki değişiklik 1.30 değerindeydi.

MDL → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,7578, en düşük 4,6748 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,7178 oldu. MDL → INR kurundaki değişiklik 0.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1911,3851,53383,7441,6771,336
1 GBP1,277123,2281,7681,958106,9372,1421,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6040,0920,073
1 CAD0,7220,56613,13711,10760,481,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Hindistan Rupisi
1 MDL4,74955 INR
5 MDL23,74775 INR
10 MDL47,49550 INR
20 MDL94,99100 INR
50 MDL237,47750 INR
100 MDL474,95500 INR
250 MDL1.187,38750 INR
500 MDL2.374,77500 INR
1000 MDL4.749,55000 INR
2000 MDL9.499,10000 INR
5000 MDL23.747,75000 INR
10000 MDL47.495,50000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Moldova Leyi
1 INR0,21055 MDL
5 INR1,05273 MDL
10 INR2,10546 MDL
20 INR4,21092 MDL
50 INR10,52730 MDL
100 INR21,05460 MDL
250 INR52,63650 MDL
300 INR63,16380 MDL
500 INR105,27300 MDL
600 INR126,32760 MDL
1000 INR210,54600 MDL
2000 INR421,09200 MDL
5000 INR1.052,73000 MDL
10000 INR2.105,46000 MDL
25000 INR5.263,65000 MDL
50000 INR10.527,30000 MDL
100000 INR21.054,60000 MDL
1000000 INR210.546,00000 MDL
1000000000 INR210.546.000,00000 MDL