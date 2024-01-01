Moldova leyinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile MDL → NZD çevirin

1.000 mdl
91,89 nzd

1.00000 MDL = 0.09189 NZD

11:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10.79697219.00841.354051.5384683.04011.640551.34735
1 GBP1.25475123.85081.698991.93038104.1952.058491.69059
1 ZAR0.05260830.041927310.07123430.08093594.36860.08630680.0708818
1 CAD0.7385250.58858414.038211.1361961.32721.211590.995052

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Yeni Zelanda Doları
1 MDL0.09189 NZD
5 MDL0.45945 NZD
10 MDL0.91891 NZD
20 MDL1.83782 NZD
50 MDL4.59454 NZD
100 MDL9.18908 NZD
250 MDL22.97270 NZD
500 MDL45.94540 NZD
1000 MDL91.89080 NZD
2000 MDL183.78160 NZD
5000 MDL459.45400 NZD
10000 MDL918.90800 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Moldova Leyi
1 NZD10.88250 MDL
5 NZD54.41250 MDL
10 NZD108.82500 MDL
20 NZD217.65000 MDL
50 NZD544.12500 MDL
100 NZD1088.25000 MDL
250 NZD2720.62500 MDL
500 NZD5441.25000 MDL
1000 NZD10882.50000 MDL
2000 NZD21765.00000 MDL
5000 NZD54412.50000 MDL
10000 NZD108825.00000 MDL