Молдавские леи в новозеландские доллары
Сконвертируйте MDL в NZD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса MDL к NZD
1 MDL = 0.09434 NZD
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в новозеландские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Новозеландский доллар / Молдавский лей
|1 NZD
|10.60040 MDL
|5 NZD
|53.00200 MDL
|10 NZD
|106.00400 MDL
|20 NZD
|212.00800 MDL
|50 NZD
|530.02000 MDL
|100 NZD
|1060.04000 MDL
|250 NZD
|2650.10000 MDL
|500 NZD
|5300.20000 MDL
|1000 NZD
|10600.40000 MDL
|2000 NZD
|21200.80000 MDL
|5000 NZD
|53002.00000 MDL
|10000 NZD
|106004.00000 MDL