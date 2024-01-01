20 новозеландских долларов в молдавские леи

Сконвертируйте NZD в MDL по реальному обменному курсу

$1,000 NZD = L10,65 MDL

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса NZD к MDL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MDL
1 NZD в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10,792911,0451
Низкий10,556210,4441
В среднем10,696210,7520
Изменение-0.77%0.67%
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Соотношение 1 NZD к MDL

За последние 30 дней максимальный курс NZD к MDL составил 10,7929, а минимальный — 10,5562. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,6962. Изменение курса NZD к MDL в процентном соотношении составило -0.77.

За последние 90 дней максимальный курс NZD к MDL составил 11,0451, а минимальный — 10,4441. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,7520. Изменение курса NZD к MDL в процентном соотношении составило 0.67.

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Популярные валюты

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11,5190,7740,93384,3891,3910,876152,63
1 AUD0,65810,510,61455,5580,9160,577100,484
1 GBP1,2921,96211,205109,0271,7971,131197,19
1 EUR1,0721,6280,83190,4571,4910,939163,6

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Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новозеландских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новозеландский доллар / Молдавский лей
1 NZD10,65220 MDL
5 NZD53,26100 MDL
10 NZD106,52200 MDL
20 NZD213,04400 MDL
50 NZD532,61000 MDL
100 NZD1 065,22000 MDL
250 NZD2 663,05000 MDL
500 NZD5 326,10000 MDL
1000 NZD10 652,20000 MDL
2000 NZD21 304,40000 MDL
5000 NZD53 261,00000 MDL
10000 NZD106 522,00000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Новозеландский доллар
1 MDL0,09388 NZD
5 MDL0,46939 NZD
10 MDL0,93877 NZD
20 MDL1,87754 NZD
50 MDL4,69386 NZD
100 MDL9,38771 NZD
250 MDL23,46928 NZD
500 MDL46,93855 NZD
1000 MDL93,87710 NZD
2000 MDL187,75420 NZD
5000 MDL469,38550 NZD
10000 MDL938,77100 NZD