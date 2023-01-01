Молдавские леи в южноафриканские рэнды

Сконвертируйте MDL в ZAR по реальному обменному курсу

1000 mdl
1054.86 zar

1.00000 MDL = 1.05486 ZAR

Среднерыночный курс в 22:36 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса MDL к ZAR

1 мин. назад 1 MDL → 0 ZAR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.0755589.12011.457591.673360.958718.5289
1GBP1.1615811.2494103.5251.693191.943841.113621.5239
1USD0.929750.800384182.861.35521.555810.8913517.2274
1INR0.01122080.009659480.012068510.01635530.01877640.01075730.20791

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в южноафриканские рэнды

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for молдавский лей

MDL в USD

MDL в GBP

MDL в ZAR

MDL в CAD

MDL в AUD

MDL в INR

MDL в NZD

MDL в SGD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Молдавский лей / Южноафриканский ранд
1 MDL1.05486 ZAR
5 MDL5.27430 ZAR
10 MDL10.54860 ZAR
20 MDL21.09720 ZAR
50 MDL52.74300 ZAR
100 MDL105.48600 ZAR
250 MDL263.71500 ZAR
500 MDL527.43000 ZAR
1000 MDL1054.86000 ZAR
2000 MDL2109.72000 ZAR
5000 MDL5274.30000 ZAR
10000 MDL10548.60000 ZAR
Обменные курсы Южноафриканский ранд / Молдавский лей
1 ZAR0.94799 MDL
5 ZAR4.73995 MDL
10 ZAR9.47990 MDL
20 ZAR18.95980 MDL
50 ZAR47.39950 MDL
100 ZAR94.79900 MDL
250 ZAR236.99750 MDL
500 ZAR473.99500 MDL
1000 ZAR947.99000 MDL
2000 ZAR1895.98000 MDL
5000 ZAR4739.95000 MDL
10000 ZAR9479.90000 MDL