ليو مولدوفي إلى راند جنوب أفريقي

تحويل MDL إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
1052.37 zar

1.00000 MDL = 1.05237 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:32 UTC
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MDL إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60181.43771.661780.9643518.36
1GBP1.153211.2293102.1791.658021.916441.1120921.1736
1USD0.938150.813471183.121.348751.558970.904717.2241
1INR0.01128650.009786710.012030810.01622650.01875560.01088430.20722

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / راند جنوب أفريقيا
1 MDL1.05237 ZAR
5 MDL5.26185 ZAR
10 MDL10.52370 ZAR
20 MDL21.04740 ZAR
50 MDL52.61850 ZAR
100 MDL105.23700 ZAR
250 MDL263.09250 ZAR
500 MDL526.18500 ZAR
1000 MDL1052.37000 ZAR
2000 MDL2104.74000 ZAR
5000 MDL5261.85000 ZAR
10000 MDL10523.70000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / مولدوفى Leu
1 ZAR0.95023 MDL
5 ZAR4.75116 MDL
10 ZAR9.50232 MDL
20 ZAR19.00464 MDL
50 ZAR47.51160 MDL
100 ZAR95.02320 MDL
250 ZAR237.55800 MDL
500 ZAR475.11600 MDL
1000 ZAR950.23200 MDL
2000 ZAR1900.46400 MDL
5000 ZAR4751.16000 MDL
10000 ZAR9502.32000 MDL