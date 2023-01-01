ليو مولدوفي إلى جنيه إسترليني

تحويل MDL إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٤٥٫١٩ gbp

1.00000 MDL = 0.04519 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:20 UTC
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MDL إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0658588.59351.437571.661760.96418.3643
1GBP1.153211.22915102.1671.657821.916351.1116921.1779
1USD0.938250.81357183.121.348751.559090.9044517.2297
1INR0.01128750.00978790.012030810.01622650.01875710.01088130.207287

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / جنيه استرليني
1 MDL0.04519 GBP
5 MDL0.22593 GBP
10 MDL0.45186 GBP
20 MDL0.90372 GBP
50 MDL2.25929 GBP
100 MDL4.51858 GBP
250 MDL11.29645 GBP
500 MDL22.59290 GBP
1000 MDL45.18580 GBP
2000 MDL90.37160 GBP
5000 MDL225.92900 GBP
10000 MDL451.85800 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / مولدوفى Leu
1 GBP22.13080 MDL
5 GBP110.65400 MDL
10 GBP221.30800 MDL
20 GBP442.61600 MDL
50 GBP1106.54000 MDL
100 GBP2213.08000 MDL
250 GBP5532.70000 MDL
500 GBP11065.40000 MDL
1000 GBP22130.80000 MDL
2000 GBP44261.60000 MDL
5000 GBP110654.00000 MDL
10000 GBP221308.00000 MDL