5 جنيه إسترليني إلى ليو مولدوفي

تحويل GBP إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

5 gbp
112.50 mdl

£1.000 GBP = L22.50 MDL

Mid-market exchange rate at 22:33
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.771.370.8941.635
1 EUR1.069189.351.61170.8251.4640.9561.749
1 INR0.0120.01110.0181.9120.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4821106.0790.9090.5941.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / مولدوفى Leu
1 GBP٢٢٫٤٩٩٢٠ MDL
5 GBP١١٢٫٤٩٦٠٠ MDL
10 GBP٢٢٤٫٩٩٢٠٠ MDL
20 GBP٤٤٩٫٩٨٤٠٠ MDL
50 GBP١٬١٢٤٫٩٦٠٠٠ MDL
100 GBP٢٬٢٤٩٫٩٢٠٠٠ MDL
250 GBP٥٬٦٢٤٫٨٠٠٠٠ MDL
500 GBP١١٬٢٤٩٫٦٠٠٠٠ MDL
1000 GBP٢٢٬٤٩٩٫٢٠٠٠٠ MDL
2000 GBP٤٤٬٩٩٨٫٤٠٠٠٠ MDL
5000 GBP١١٢٬٤٩٦٫٠٠٠٠٠ MDL
10000 GBP٢٢٤٬٩٩٢٫٠٠٠٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / جنيه استرليني
1 MDL٠٫٠٤٤٤٥ GBP
5 MDL٠٫٢٢٢٢٣ GBP
10 MDL٠٫٤٤٤٤٦ GBP
20 MDL٠٫٨٨٨٩٢ GBP
50 MDL٢٫٢٢٢٣٠ GBP
100 MDL٤٫٤٤٤٦٠ GBP
250 MDL١١٫١١١٥٠ GBP
500 MDL٢٢٫٢٢٣٠٠ GBP
1000 MDL٤٤٫٤٤٦٠٠ GBP
2000 MDL٨٨٫٨٩٢٠٠ GBP
5000 MDL٢٢٢٫٢٣٠٠٠ GBP
10000 MDL٤٤٤٫٤٦٠٠٠ GBP