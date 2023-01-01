ليف بلغاري إلى ليو مولدوفي

تحويل BGN إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1000 bgn
9791.76 mdl

1.00000 BGN = 9.79176 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 5:3 UTC
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BGN إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.35981.434711.660030.957218.2166
1GBP1.1583511.2319102.3511.661891.922891.1087721.1011
1USD0.94030.811754183.0841.349051.560910.900117.1289
1INR0.01131740.009770280.01203610.01623720.01878720.01083360.206164

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / مولدوفى Leu
1 BGN9.79176 MDL
5 BGN48.95880 MDL
10 BGN97.91760 MDL
20 BGN195.83520 MDL
50 BGN489.58800 MDL
100 BGN979.17600 MDL
250 BGN2447.94000 MDL
500 BGN4895.88000 MDL
1000 BGN9791.76000 MDL
2000 BGN19583.52000 MDL
5000 BGN48958.80000 MDL
10000 BGN97917.60000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / لياف بلغاري
1 MDL0.10213 BGN
5 MDL0.51063 BGN
10 MDL1.02127 BGN
20 MDL2.04254 BGN
50 MDL5.10635 BGN
100 MDL10.21270 BGN
250 MDL25.53175 BGN
500 MDL51.06350 BGN
1000 MDL102.12700 BGN
2000 MDL204.25400 BGN
5000 MDL510.63500 BGN
10000 MDL1021.27000 BGN