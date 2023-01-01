ين ياباني إلى ليو مولدوفي

تحويل JPY إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
١٬٢٢٠٫٢٢ mdl

1.00000 JPY = 0.12202 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 16:31 UTC
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JPY إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066188.62971.436941.660850.963518.3106
1GBP1.1537411.23102.2551.657861.916191.1116221.1256
1USD0.9380.813008183.13451.347851.557880.903917.1753
1INR0.01128290.009779430.012028710.01621290.01873920.01087270.206597

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / مولدوفى Leu
100 JPY12.20220 MDL
1000 JPY122.02200 MDL
1500 JPY183.03300 MDL
2000 JPY244.04400 MDL
3000 JPY366.06600 MDL
5000 JPY610.11000 MDL
5400 JPY658.91880 MDL
10000 JPY1220.22000 MDL
15000 JPY1830.33000 MDL
20000 JPY2440.44000 MDL
25000 JPY3050.55000 MDL
30000 JPY3660.66000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / ين ياباني
1 MDL8.19522 JPY
5 MDL40.97610 JPY
10 MDL81.95220 JPY
20 MDL163.90440 JPY
50 MDL409.76100 JPY
100 MDL819.52200 JPY
250 MDL2048.80500 JPY
500 MDL4097.61000 JPY
1000 MDL8195.22000 JPY
2000 MDL16390.44000 JPY
5000 MDL40976.10000 JPY
10000 MDL81952.20000 JPY