10 آلاف ين ياباني إلى ليو مولدوفي

تحويل JPY إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
1213.17 mdl

1.00000 JPY = 0.12132 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 00:09
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JPY إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 MDL → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87071.058888.04981.451241.675450.945819.2882
1GBP1.148511.21605101.1271.666781.924281.0862522.1528
1USD0.944450.822335183.161.370651.58240.893318.217
1INR0.01135720.009888580.01202510.01648210.01902840.01074190.21906

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / مولدوفى Leu
100 JPY12.13170 MDL
1000 JPY121.31700 MDL
1500 JPY181.97550 MDL
2000 JPY242.63400 MDL
3000 JPY363.95100 MDL
5000 JPY606.58500 MDL
5400 JPY655.11180 MDL
10000 JPY1213.17000 MDL
15000 JPY1819.75500 MDL
20000 JPY2426.34000 MDL
25000 JPY3032.92500 MDL
30000 JPY3639.51000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / ين ياباني
1 MDL8.24285 JPY
5 MDL41.21425 JPY
10 MDL82.42850 JPY
20 MDL164.85700 JPY
50 MDL412.14250 JPY
100 MDL824.28500 JPY
250 MDL2060.71250 JPY
500 MDL4121.42500 JPY
1000 MDL8242.85000 JPY
2000 MDL16485.70000 JPY
5000 MDL41214.25000 JPY
10000 MDL82428.50000 JPY