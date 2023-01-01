فورنت مجري إلى ليو مولدوفي
تحويل HUF إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى ليو مولدوفي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / مولدوفى Leu
|2000 HUF
|98.91860 MDL
|5000 HUF
|247.29650 MDL
|10000 HUF
|494.59300 MDL
|15000 HUF
|741.88950 MDL
|20000 HUF
|989.18600 MDL
|30000 HUF
|1483.77900 MDL
|40000 HUF
|1978.37200 MDL
|50000 HUF
|2472.96500 MDL
|60000 HUF
|2967.55800 MDL
|100000 HUF
|4945.93000 MDL
|150000 HUF
|7418.89500 MDL
|200000 HUF
|9891.86000 MDL