فورنت مجري إلى ليو مولدوفي

تحويل HUF إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٤٩٤٫٥٩ mdl

1.00000 HUF = 0.04946 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 14:30 UTC
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HUF إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.066288.63791.438941.661270.96318.3147
1GBP1.1524111.2287102.1471.658251.914461.1097721.106
1USD0.93790.813868183.13441.34961.558120.9029517.1775
1INR0.01128190.009789790.012028710.0162340.01874220.01086130.206623

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / مولدوفى Leu
2000 HUF98.91860 MDL
5000 HUF247.29650 MDL
10000 HUF494.59300 MDL
15000 HUF741.88950 MDL
20000 HUF989.18600 MDL
30000 HUF1483.77900 MDL
40000 HUF1978.37200 MDL
50000 HUF2472.96500 MDL
60000 HUF2967.55800 MDL
100000 HUF4945.93000 MDL
150000 HUF7418.89500 MDL
200000 HUF9891.86000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Hungarian Forint
1 MDL20.21870 HUF
5 MDL101.09350 HUF
10 MDL202.18700 HUF
20 MDL404.37400 HUF
50 MDL1010.93500 HUF
100 MDL2021.87000 HUF
250 MDL5054.67500 HUF
500 MDL10109.35000 HUF
1000 MDL20218.70000 HUF
2000 MDL40437.40000 HUF
5000 MDL101093.50000 HUF
10000 MDL202187.00000 HUF