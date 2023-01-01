يورو إلى ليو مولدوفي

تحويل EUR إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١٩٬١٥٧٫١٠ mdl

1.00000 EUR = 19.15710 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:37 UTC
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EUR إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0637588.21151.434091.655640.957518.2053
1GBP1.1577411.2316102.131.660381.916891.1085421.078
1USD0.940050.811952182.9251.348151.556420.9001517.1143
1INR0.01133640.00979140.012059110.01625750.0187690.0108550.206383

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / مولدوفى Leu
1 EUR19.15710 MDL
5 EUR95.78550 MDL
10 EUR191.57100 MDL
20 EUR383.14200 MDL
50 EUR957.85500 MDL
100 EUR1915.71000 MDL
250 EUR4789.27500 MDL
500 EUR9578.55000 MDL
1000 EUR19157.10000 MDL
2000 EUR38314.20000 MDL
5000 EUR95785.50000 MDL
10000 EUR191571.00000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / اليورو
1 MDL0.05220 EUR
5 MDL0.26100 EUR
10 MDL0.52200 EUR
20 MDL1.04400 EUR
50 MDL2.61000 EUR
100 MDL5.22000 EUR
250 MDL13.05000 EUR
500 MDL26.10000 EUR
1000 MDL52.20000 EUR
2000 MDL104.40000 EUR
5000 MDL261.00000 EUR
10000 MDL522.00000 EUR