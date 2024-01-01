2,000 يورو إلى ليو مولدوفي

تحويل EUR إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

2,000 eur
38,058 mdl

€1.000 EUR = L19.03 MDL

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / مولدوفى Leu
1 EUR١٩٫٠٢٩٠٠ MDL
5 EUR٩٥٫١٤٥٠٠ MDL
10 EUR١٩٠٫٢٩٠٠٠ MDL
20 EUR٣٨٠٫٥٨٠٠٠ MDL
50 EUR٩٥١٫٤٥٠٠٠ MDL
100 EUR١٬٩٠٢٫٩٠٠٠٠ MDL
250 EUR٤٬٧٥٧٫٢٥٠٠٠ MDL
500 EUR٩٬٥١٤٫٥٠٠٠٠ MDL
1000 EUR١٩٬٠٢٩٫٠٠٠٠٠ MDL
2000 EUR٣٨٬٠٥٨٫٠٠٠٠٠ MDL
5000 EUR٩٥٬١٤٥٫٠٠٠٠٠ MDL
10000 EUR١٩٠٬٢٩٠٫٠٠٠٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / اليورو
1 MDL٠٫٠٥٢٥٥ EUR
5 MDL٠٫٢٦٢٧٦ EUR
10 MDL٠٫٥٢٥٥١ EUR
20 MDL١٫٠٥١٠٢ EUR
50 MDL٢٫٦٢٧٥٦ EUR
100 MDL٥٫٢٥٥١٢ EUR
250 MDL١٣٫١٣٧٨٠ EUR
500 MDL٢٦٫٢٧٥٦٠ EUR
1000 MDL٥٢٫٥٥١٢٠ EUR
2000 MDL١٠٥٫١٠٢٤٠ EUR
5000 MDL٢٦٢٫٧٥٦٠٠ EUR
10000 MDL٥٢٥٫٥١٢٠٠ EUR