يوان صيني إلى ليو مولدوفي

تحويل CNY إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٢٬٤٨٤٫٣٧ mdl

1.00000 CNY = 2.48437 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 8:2 UTC
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CNY إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.0654588.56711.436921.661650.964818.2033
1GBP1.1556711.2314102.3621.660731.920461.1149921.0386
1USD0.938550.812084183.12651.348651.559580.905417.0851
1INR0.01129090.009769250.012029910.01622410.01876150.01089180.205531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / مولدوفى Leu
1 CNY2.48437 MDL
5 CNY12.42185 MDL
10 CNY24.84370 MDL
20 CNY49.68740 MDL
50 CNY124.21850 MDL
100 CNY248.43700 MDL
250 CNY621.09250 MDL
500 CNY1242.18500 MDL
1000 CNY2484.37000 MDL
2000 CNY4968.74000 MDL
5000 CNY12421.85000 MDL
10000 CNY24843.70000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Chinese Yuan RMB
1 MDL0.40252 CNY
5 MDL2.01258 CNY
10 MDL4.02516 CNY
20 MDL8.05032 CNY
50 MDL20.12580 CNY
100 MDL40.25160 CNY
250 MDL100.62900 CNY
500 MDL201.25800 CNY
1000 MDL402.51600 CNY
2000 MDL805.03200 CNY
5000 MDL2012.58000 CNY
10000 MDL4025.16000 CNY