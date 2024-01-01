100 يوان صيني إلى ليو مولدوفي

تحويل CNY إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

100 cny
245.52 mdl

¥1.000 CNY = L2.455 MDL

Mid-market exchange rate at 09:31
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CNY إلى MDL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7961.3730.9150.7841.51683.9641.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.770.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10461.1740.965
1 EUR1.0928.5171.49910.8561.65691.7271.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / مولدوفى Leu
1 CNY٢٫٤٥٥٢١ MDL
5 CNY١٢٫٢٧٦٠٥ MDL
10 CNY٢٤٫٥٥٢١٠ MDL
20 CNY٤٩٫١٠٤٢٠ MDL
50 CNY١٢٢٫٧٦٠٥٠ MDL
100 CNY٢٤٥٫٥٢١٠٠ MDL
250 CNY٦١٣٫٨٠٢٥٠ MDL
500 CNY١٬٢٢٧٫٦٠٥٠٠ MDL
1000 CNY٢٬٤٥٥٫٢١٠٠٠ MDL
2000 CNY٤٬٩١٠٫٤٢٠٠٠ MDL
5000 CNY١٢٬٢٧٦٫٠٥٠٠٠ MDL
10000 CNY٢٤٬٥٥٢٫١٠٠٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Chinese Yuan RMB
1 MDL٠٫٤٠٧٣٠ CNY
5 MDL٢٫٠٣٦٤٩ CNY
10 MDL٤٫٠٧٢٩٧ CNY
20 MDL٨٫١٤٥٩٤ CNY
50 MDL٢٠٫٣٦٤٨٥ CNY
100 MDL٤٠٫٧٢٩٧٠ CNY
250 MDL١٠١٫٨٢٤٢٥ CNY
500 MDL٢٠٣٫٦٤٨٥٠ CNY
1000 MDL٤٠٧٫٢٩٧٠٠ CNY
2000 MDL٨١٤٫٥٩٤٠٠ CNY
5000 MDL٢٬٠٣٦٫٤٨٥٠٠ CNY
10000 MDL٤٬٠٧٢٫٩٧٠٠٠ CNY