دولار أمريكي إلى ليو مولدوفي

تحويل USD إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٨٬٠٠٩ mdl

1.00000 USD = 18.00900 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 23:56 UTC
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USD إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063588.19071.433811.65590.9576518.212
1GBP1.1579411.23145102.1181.660241.91741.108921.0881
1USD0.94030.812051182.9251.34821.557030.9004517.1246
1INR0.01133910.009792590.012059110.01625810.01877630.01085860.206507

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / مولدوفى Leu
1 USD18.00900 MDL
5 USD90.04500 MDL
10 USD180.09000 MDL
20 USD360.18000 MDL
50 USD900.45000 MDL
100 USD1800.90000 MDL
250 USD4502.25000 MDL
500 USD9004.50000 MDL
1000 USD18009.00000 MDL
2000 USD36018.00000 MDL
5000 USD90045.00000 MDL
10000 USD180090.00000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار أمريكي
1 MDL0.05553 USD
5 MDL0.27764 USD
10 MDL0.55528 USD
20 MDL1.11056 USD
50 MDL2.77639 USD
100 MDL5.55278 USD
250 MDL13.88195 USD
500 MDL27.76390 USD
1000 MDL55.52780 USD
2000 MDL111.05560 USD
5000 MDL277.63900 USD
10000 MDL555.27800 USD