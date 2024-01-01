10 آلاف دولار أمريكي إلى ليو مولدوفي

تحويل USD إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

10,000 usd
177,958 mdl

$1.000 USD = L17.80 MDL

Mid-market exchange rate at 13:33
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64211.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7060.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.4160.954116.51810.6830.5775.29913.216

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / مولدوفى Leu
1 USD١٧٫٧٩٥٨٠ MDL
5 USD٨٨٫٩٧٩٠٠ MDL
10 USD١٧٧٫٩٥٨٠٠ MDL
20 USD٣٥٥٫٩١٦٠٠ MDL
50 USD٨٨٩٫٧٩٠٠٠ MDL
100 USD١٬٧٧٩٫٥٨٠٠٠ MDL
250 USD٤٬٤٤٨٫٩٥٠٠٠ MDL
500 USD٨٬٨٩٧٫٩٠٠٠٠ MDL
1000 USD١٧٬٧٩٥٫٨٠٠٠٠ MDL
2000 USD٣٥٬٥٩١٫٦٠٠٠٠ MDL
5000 USD٨٨٬٩٧٩٫٠٠٠٠٠ MDL
10000 USD١٧٧٬٩٥٨٫٠٠٠٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار أمريكي
1 MDL٠٫٠٥٦١٩ USD
5 MDL٠٫٢٨٠٩٧ USD
10 MDL٠٫٥٦١٩٣ USD
20 MDL١٫١٢٣٨٦ USD
50 MDL٢٫٨٠٩٦٥ USD
100 MDL٥٫٦١٩٣٠ USD
250 MDL١٤٫٠٤٨٢٥ USD
500 MDL٢٨٫٠٩٦٥٠ USD
1000 MDL٥٦٫١٩٣٠٠ USD
2000 MDL١١٢٫٣٨٦٠٠ USD
5000 MDL٢٨٠٫٩٦٥٠٠ USD
10000 MDL٥٦١٫٩٣٠٠٠ USD