شيكل إسرائيلي جديد إلى ليو مولدوفي

تحويل ILS إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٤٬٧١٩٫٠٣ mdl

1.00000 ILS = 4.71903 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 14:59 UTC
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ILS إلى MDL مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06688.61711.438511.660310.962318.3222
1GBP1.152611.2287102.1421.658071.913711.1091521.1186
1USD0.93810.813868183.13051.349451.557510.902717.1878
1INR0.01128450.009790250.012029310.01623290.01873570.01085880.206757

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / مولدوفى Leu
1 ILS4.71903 MDL
5 ILS23.59515 MDL
10 ILS47.19030 MDL
20 ILS94.38060 MDL
50 ILS235.95150 MDL
100 ILS471.90300 MDL
250 ILS1179.75750 MDL
500 ILS2359.51500 MDL
1000 ILS4719.03000 MDL
2000 ILS9438.06000 MDL
5000 ILS23595.15000 MDL
10000 ILS47190.30000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Israeli New Sheqel
1 MDL0.21191 ILS
5 MDL1.05954 ILS
10 MDL2.11908 ILS
20 MDL4.23816 ILS
50 MDL10.59540 ILS
100 MDL21.19080 ILS
250 MDL52.97700 ILS
500 MDL105.95400 ILS
1000 MDL211.90800 ILS
2000 MDL423.81600 ILS
5000 MDL1059.54000 ILS
10000 MDL2119.08000 ILS