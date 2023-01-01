فرنك سويسري إلى ليو مولدوفي

تحويل CHF إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
20016.70 mdl

1.00000 CHF = 20.01670 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:15 UTC
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CHF إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.22391.434621.656910.957218.2233
1GBP1.1580811.2321102.1721.661431.918861.1085121.1044
1USD0.939950.811622182.9251.348451.557390.899717.1288
1INR0.01133480.009787430.012059110.01626110.01878070.01084960.206558

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / مولدوفى Leu
1 CHF20.01670 MDL
5 CHF100.08350 MDL
10 CHF200.16700 MDL
20 CHF400.33400 MDL
50 CHF1000.83500 MDL
100 CHF2001.67000 MDL
250 CHF5004.17500 MDL
500 CHF10008.35000 MDL
1000 CHF20016.70000 MDL
2000 CHF40033.40000 MDL
5000 CHF100083.50000 MDL
10000 CHF200167.00000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الفرنك السويسري
1 MDL0.04996 CHF
5 MDL0.24979 CHF
10 MDL0.49958 CHF
20 MDL0.99917 CHF
50 MDL2.49792 CHF
100 MDL4.99584 CHF
250 MDL12.48960 CHF
500 MDL24.97920 CHF
1000 MDL49.95840 CHF
2000 MDL99.91680 CHF
5000 MDL249.79200 CHF
10000 MDL499.58400 CHF