20 فرنك سويسري إلى ليو مولدوفي

تحويل CHF إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ chf
٤٠٦٫٢٨ mdl

1.00000 CHF = 20.31410 MDL

Mid-market exchange rate at 10:53
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85741.078689.94181.46421.63140.944218.7847
1 GBP1.1663211.25795104.8971.707671.902671.1012421.9082
1 USD0.927150.794944183.38751.35751.512520.875517.4158
1 INR0.01111830.009533130.011992210.01627940.01813840.01049920.208854

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / مولدوفى Leu
1 CHF20.31410 MDL
5 CHF101.57050 MDL
10 CHF203.14100 MDL
20 CHF406.28200 MDL
50 CHF1015.70500 MDL
100 CHF2031.41000 MDL
250 CHF5078.52500 MDL
500 CHF10157.05000 MDL
1000 CHF20314.10000 MDL
2000 CHF40628.20000 MDL
5000 CHF101570.50000 MDL
10000 CHF203141.00000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الفرنك السويسري
1 MDL0.04923 CHF
5 MDL0.24613 CHF
10 MDL0.49227 CHF
20 MDL0.98454 CHF
50 MDL2.46134 CHF
100 MDL4.92269 CHF
250 MDL12.30673 CHF
500 MDL24.61345 CHF
1000 MDL49.22690 CHF
2000 MDL98.45380 CHF
5000 MDL246.13450 CHF
10000 MDL492.26900 CHF