جنيه إسترليني إلى ليو مولدوفي

تحويل GBP إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٢٢٬١٧٣٫٦٠ mdl

1.00000 GBP = 22.17360 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:52 UTC
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GBP إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063188.15761.433431.654890.9572518.2084
1GBP1.1582111.23125102.1011.660161.916641.108721.0884
1USD0.940650.812183182.9251.348351.556660.9004517.1276
1INR0.01134330.009794180.012059110.01625990.01877190.01085860.206543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / مولدوفى Leu
1 GBP22.17360 MDL
5 GBP110.86800 MDL
10 GBP221.73600 MDL
20 GBP443.47200 MDL
50 GBP1108.68000 MDL
100 GBP2217.36000 MDL
250 GBP5543.40000 MDL
500 GBP11086.80000 MDL
1000 GBP22173.60000 MDL
2000 GBP44347.20000 MDL
5000 GBP110868.00000 MDL
10000 GBP221736.00000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / جنيه استرليني
1 MDL0.04510 GBP
5 MDL0.22549 GBP
10 MDL0.45099 GBP
20 MDL0.90197 GBP
50 MDL2.25494 GBP
100 MDL4.50987 GBP
250 MDL11.27468 GBP
500 MDL22.54935 GBP
1000 MDL45.09870 GBP
2000 MDL90.19740 GBP
5000 MDL225.49350 GBP
10000 MDL450.98700 GBP