ريال برازيلي إلى ليو مولدوفي

تحويل BRL إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
3713.99 mdl

1.00000 BRL = 3.71399 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 6:7 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BRL إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 MDL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.063988.45691.435411.659230.9576518.214
1GBP1.1576111.2316102.41.661671.920771.1085821.085
1USD0.939950.811952183.1441.34921.559580.900117.12
1INR0.01130490.009765610.012027310.01622730.01875750.01082580.205908

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

BRL إلى USD

BRL إلى EUR

BRL إلى GBP

BRL إلى INR

BRL إلى JPY

BRL إلى RUB

BRL إلى AUD

BRL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / مولدوفى Leu
1 BRL3.71399 MDL
5 BRL18.56995 MDL
10 BRL37.13990 MDL
20 BRL74.27980 MDL
50 BRL185.69950 MDL
100 BRL371.39900 MDL
250 BRL928.49750 MDL
500 BRL1856.99500 MDL
1000 BRL3713.99000 MDL
2000 BRL7427.98000 MDL
5000 BRL18569.95000 MDL
10000 BRL37139.90000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الريال البرازيلي
1 MDL0.26925 BRL
5 MDL1.34626 BRL
10 MDL2.69252 BRL
20 MDL5.38504 BRL
50 MDL13.46260 BRL
100 MDL26.92520 BRL
250 MDL67.31300 BRL
500 MDL134.62600 BRL
1000 MDL269.25200 BRL
2000 MDL538.50400 BRL
5000 MDL1346.26000 BRL
10000 MDL2692.52000 BRL