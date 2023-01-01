1 ريال برازيلي إلى ليو مولدوفي

تحويل BRL إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١ brl
٣٫٥٩ mdl

1.00000 BRL = 3.59352 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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BRL إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.07889.12631.465271.66770.953918.3885
1GBP1.1686311.25985104.1611.712451.949031.1147621.4905
1USD0.927650.793745182.67751.359251.547030.884917.058
1INR0.011220.00960050.012095210.01644040.01871160.0107030.20632

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / مولدوفى Leu
1 BRL3.59352 MDL
5 BRL17.96760 MDL
10 BRL35.93520 MDL
20 BRL71.87040 MDL
50 BRL179.67600 MDL
100 BRL359.35200 MDL
250 BRL898.38000 MDL
500 BRL1796.76000 MDL
1000 BRL3593.52000 MDL
2000 BRL7187.04000 MDL
5000 BRL17967.60000 MDL
10000 BRL35935.20000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الريال البرازيلي
1 MDL0.27828 BRL
5 MDL1.39139 BRL
10 MDL2.78279 BRL
20 MDL5.56558 BRL
50 MDL13.91395 BRL
100 MDL27.82790 BRL
250 MDL69.56975 BRL
500 MDL139.13950 BRL
1000 MDL278.27900 BRL
2000 MDL556.55800 BRL
5000 MDL1391.39500 BRL
10000 MDL2782.79000 BRL