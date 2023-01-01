دولار هونغ كونغ إلى ليو مولدوفي

تحويل HKD إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٢٬٣٠٢٫١٩ mdl

1.00000 HKD = 2.30219 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 13:28 UTC
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HKD إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.065288.55281.437491.661650.964318.3143
1GBP1.152611.2278102.071.656921.91531.1114621.1099
1USD0.93880.814465183.13261.34951.559940.905217.1933
1INR0.01129270.009797180.01202910.01623310.01876450.01088860.206818

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / مولدوفى Leu
100 HKD230.21900 MDL
200 HKD460.43800 MDL
300 HKD690.65700 MDL
500 HKD1151.09500 MDL
1000 HKD2302.19000 MDL
2000 HKD4604.38000 MDL
2500 HKD5755.47500 MDL
3000 HKD6906.57000 MDL
4000 HKD9208.76000 MDL
5000 HKD11510.95000 MDL
10000 HKD23021.90000 MDL
20000 HKD46043.80000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار هونغ كونغ
1 MDL0.43437 HKD
5 MDL2.17184 HKD
10 MDL4.34368 HKD
20 MDL8.68736 HKD
50 MDL21.71840 HKD
100 MDL43.43680 HKD
250 MDL108.59200 HKD
500 MDL217.18400 HKD
1000 MDL434.36800 HKD
2000 MDL868.73600 HKD
5000 MDL2171.84000 HKD
10000 MDL4343.68000 HKD