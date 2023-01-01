5000 فرنك سويسري إلى ليو مولدوفي

تحويل CHF إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ chf
١٠١٬٦١٧ mdl

1.00000 CHF = 20.32340 MDL

Mid-market exchange rate at 10:55
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85721.0786589.94381.464271.63160.94418.7827
1 GBP1.1665911.25835104.9281.708211.903421.1012621.9119
1 USD0.927050.794691183.38551.35751.512630.875117.4132
1 INR0.01111810.009530330.011992510.01627980.01814020.01049460.208828

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / مولدوفى Leu
1 CHF20.32340 MDL
5 CHF101.61700 MDL
10 CHF203.23400 MDL
20 CHF406.46800 MDL
50 CHF1016.17000 MDL
100 CHF2032.34000 MDL
250 CHF5080.85000 MDL
500 CHF10161.70000 MDL
1000 CHF20323.40000 MDL
2000 CHF40646.80000 MDL
5000 CHF101617.00000 MDL
10000 CHF203234.00000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الفرنك السويسري
1 MDL0.04920 CHF
5 MDL0.24602 CHF
10 MDL0.49204 CHF
20 MDL0.98409 CHF
50 MDL2.46022 CHF
100 MDL4.92044 CHF
250 MDL12.30110 CHF
500 MDL24.60220 CHF
1000 MDL49.20440 CHF
2000 MDL98.40880 CHF
5000 MDL246.02200 CHF
10000 MDL492.04400 CHF