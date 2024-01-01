Евро в молдавские леи

Сконвертируйте EUR в MDL по реальному обменному курсу

1 000 eur
19 246,80 mdl

€1,000 EUR = L19,25 MDL

Среднерыночный курс в 13:36
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1 EUR в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий19,320519,3205
Низкий19,009518,8457
В среднем19,169819,1028
Изменить0.92%0.84%
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Соотношение 1 EUR к MDL

За последние 30 дней максимальный курс EUR к MDL составил 19,3205, а минимальный — 19,0095. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 19,1698. Изменение курса EUR к MDL в процентном соотношении составило 0.92.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к MDL составил 19,3205, а минимальный — 18,8457. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 19,1028. Изменение курса EUR к MDL в процентном соотношении составило 0.84.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36983,6251,485156,4953,932
1 GBP1,29811,1481,776108,5491,927203,1385,104
1 CHF1,1310,87111,54894,5711,679176,984,446
1 CAD0,7310,5630,646161,1051,085114,3512,873

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Как произвести расчет конвертации из евро в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Молдавский лей
1 EUR19,24680 MDL
5 EUR96,23400 MDL
10 EUR192,46800 MDL
20 EUR384,93600 MDL
50 EUR962,34000 MDL
100 EUR1 924,68000 MDL
250 EUR4 811,70000 MDL
500 EUR9 623,40000 MDL
1000 EUR19 246,80000 MDL
2000 EUR38 493,60000 MDL
5000 EUR96 234,00000 MDL
10000 EUR192 468,00000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Евро
1 MDL0,05196 EUR
5 MDL0,25978 EUR
10 MDL0,51957 EUR
20 MDL1,03914 EUR
50 MDL2,59784 EUR
100 MDL5,19568 EUR
250 MDL12,98920 EUR
500 MDL25,97840 EUR
1000 MDL51,95680 EUR
2000 MDL103,91360 EUR
5000 MDL259,78400 EUR
10000 MDL519,56800 EUR