История обменного курса евро–молдавские леи

Обменный курс евро/молдавские леи сейчас составляет 19,246, отражая изменение в размере -0.631% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.390% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/молдавские леи колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 19,382, и минимумом, равным 19,181, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.668% уменьшение стоимости.