Румынские леи в молдавские леи

Сконвертируйте RON в MDL по реальному обменному курсу

1 000 ron
3 881,65 mdl

1.00000 RON = 3.88165 MDL

Среднерыночный курс в 5:8 UTC
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График изменения обменного курса RON к MDL

1 мин. назад 1 RON → 0 MDL
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86071.075389.15311.457411.677140.958418.5334
1GBP1.1618511.24935103.5841.693311.948611.1135121.5333
1USD0.929950.800416182.911.355351.55970.891317.2356
1INR0.01121670.009654040.012061310.01634720.01881190.01075020.207883

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Как произвести расчет конвертации из румынских леев в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Румынский лей / Молдавский лей
1 RON3.88165 MDL
5 RON19.40825 MDL
10 RON38.81650 MDL
20 RON77.63300 MDL
50 RON194.08250 MDL
100 RON388.16500 MDL
250 RON970.41250 MDL
500 RON1940.82500 MDL
1000 RON3881.65000 MDL
2000 RON7763.30000 MDL
5000 RON19408.25000 MDL
10000 RON38816.50000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Румынский лей
1 MDL0.25762 RON
5 MDL1.28811 RON
10 MDL2.57622 RON
20 MDL5.15244 RON
50 MDL12.88110 RON
100 MDL25.76220 RON
250 MDL64.40550 RON
500 MDL128.81100 RON
1000 MDL257.62200 RON
2000 MDL515.24400 RON
5000 MDL1288.11000 RON
10000 MDL2576.22000 RON