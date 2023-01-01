1 румынский лей в молдавские леи

Сконвертируйте RON в MDL по реальному обменному курсу

1 ron
3.84 mdl

1.00000 RON = 3.84273 MDL

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
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График изменения обменного курса RON к MDL

1 мин. назад 1 RON → 0 MDL
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

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Как произвести расчет конвертации из румынских леев в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Румынский лей / Молдавский лей
1 RON3.84273 MDL
5 RON19.21365 MDL
10 RON38.42730 MDL
20 RON76.85460 MDL
50 RON192.13650 MDL
100 RON384.27300 MDL
250 RON960.68250 MDL
500 RON1921.36500 MDL
1000 RON3842.73000 MDL
2000 RON7685.46000 MDL
5000 RON19213.65000 MDL
10000 RON38427.30000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Румынский лей
1 MDL0.26023 RON
5 MDL1.30116 RON
10 MDL2.60232 RON
20 MDL5.20464 RON
50 MDL13.01160 RON
100 MDL26.02320 RON
250 MDL65.05800 RON
500 MDL130.11600 RON
1000 MDL260.23200 RON
2000 MDL520.46400 RON
5000 MDL1301.16000 RON
10000 MDL2602.32000 RON