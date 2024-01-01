Чешские кроны в молдавские леи

Сконвертируйте CZK в MDL по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = L0,7571 MDL

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к MDL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MDL
1 CZK в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,77000,7790
Низкий0,75290,7529
В среднем0,76210,7657
Изменение-0.47%-0.24%
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Соотношение 1 CZK к MDL

За последние 30 дней максимальный курс CZK к MDL составил 0,7700, а минимальный — 0,7529. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7621. Изменение курса CZK к MDL в процентном соотношении составило -0.47.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к MDL составил 0,7790, а минимальный — 0,7529. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7657. Изменение курса CZK к MDL в процентном соотношении составило -0.24.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Молдавский лей
1 CZK0,75710 MDL
5 CZK3,78550 MDL
10 CZK7,57100 MDL
20 CZK15,14200 MDL
50 CZK37,85500 MDL
100 CZK75,71000 MDL
250 CZK189,27500 MDL
500 CZK378,55000 MDL
1000 CZK757,10000 MDL
2000 CZK1 514,20000 MDL
5000 CZK3 785,50000 MDL
10000 CZK7 571,00000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Чешская крона
1 MDL1,32083 CZK
5 MDL6,60415 CZK
10 MDL13,20830 CZK
20 MDL26,41660 CZK
50 MDL66,04150 CZK
100 MDL132,08300 CZK
250 MDL330,20750 CZK
500 MDL660,41500 CZK
1000 MDL1 320,83000 CZK
2000 MDL2 641,66000 CZK
5000 MDL6 604,15000 CZK
10000 MDL13 208,30000 CZK