История обменного курса чешская крона–молдавские леи

Обменный курс чешские кроны/молдавские леи сейчас составляет 0,757, отражая изменение в размере -0.529% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.699% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/молдавские леи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,771, и минимумом, равным 0,750, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.045%.